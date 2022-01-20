В Нидерландах музеи и театры из-за ковидных ограничений на день превратились в салоны красоты и спортзалы

Власти страны разрешили работу парикмахерских, маникюрных салонов и спортзалов, тогда как театры, музеи, кафе и бары остаются закрытыми из-за коронавируса, передает BBC.

Акцию назвали «Театральный парикмахер». Сотрудники учреждений культуры решили продемонстрировать, что «посещение музея, как минимум, так же важно, как и поход в маникюрный салон, а может, и более важно».

«Музеи в Нидерландах до сих пор под запретом, поэтому мы превратили наш музей на один день в салон красоты, чтобы привлечь внимание к несправедливому отношению к культурному сектору в период пандемии коронавируса», — заявила директор музея Ван Гога в Амстердаме Эмили Горденкер.