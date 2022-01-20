Центробанк предложил запретить в России выпуск, майнинг, а также обращение криптовалют. Регулятор отметил, что использование криптовалюты в стране может создать риск для рубля.

«Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры», – заявили в Банке России.

Вместе с тем россиян и российские компании могут начать штрафовать за использование криптовалюты для платежей. При этом глава департамента Центробанка подчеркнул, что регулятор не предлагает полностью запрещать владение криптовалютами в российской юрисдикции.