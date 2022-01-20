Власти Молдавии ввели режим ЧП из-за планов российского «Газпрома» прекратить поставку газа

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию на ближайшие два месяца. В этот период власти смогут ограничить потребление газа и других видов топлива. Для этого режим ЧП позволяет расширить полномочия операторов и поставщиков энергии. Также власти теперь временно могут контролировать работу СМИ в части освещения масштабов чрезвычайной ситуации. Планируется ли это делать, не уточняется. Режим ЧП ввели после того, как «Газпром» предупредил, что перестанет поставлять топливо уже с завтрашнего дня из-за долга за газ, потребленный в январе. Всего энергетической компании «Молдовагаз» не хватает около 25 млн долларов. По словам премьер-министра, ситуация представляет реальный риск для энергетической безопасности страны. Правительство планирует дать «Молдовагазу» временные налоговые преференции и выделить в аванс деньги, предназначенные для того, чтобы повышение стоимости газа не отразилось на обычных жителях.

Власти Молдавии в прошлом году уже вводили режим ЧП из-за прекращения поставок газа. Они возобновились только после того, как власти республики обязались выплатить более 700 млн долларов долга.