В Москве для пациентов с коронавирусом свободно 50 процентов коечного фонда

При этом, несмотря на скачок заболеваемости, число госпитализаций выросло только на 10.5% за неделю, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она добавила, что в Москве количество суточных экспресс-тестов на COVID-19 могут увеличить с 12 тыс до 20 тыс.



Москва остается регионом с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. За последние сутки в столице были выявлены рекордные 11 557 подтвержденных случаев.