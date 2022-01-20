«Спутник V» показал вирусонейтрализующую активность против «омикрона» в два раза выше, чем Pfizer

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» показала вирусонейтрализующую активность против «омикрона» в два раза выше, чем американский препарат Pfizer, сообщили в РФПИ со ссылкой на результаты сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии. Отмечается, что «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса благодаря формированию высокого уровня антител.