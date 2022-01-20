Литва уменьшила мотивационное пособие для нелегальных мигрантов

Те мигранты, которые соглашаются вернуться в свою страну, с 20 января будут получать 300 евро вместо 1 тысячи, сообщила глава МИД Литвы Агне Билотайте. Таким образом, вернулась выплата, действовавшая до 8 декабря 2021 года.



В Литве продолжается миграционный кризис. За это время, по данным МВД, пособие в 1 тысячу евро получили 155 мигрантов, 310 — размеров в 300 евро.