В России за последние сутки выявлено 38 850 случаев заражения коронавирусом, 24 478 человек выздоровело, 684 заболевших скончались, передает Оперштаб. Больше всего заболевших в Москве – 11 557 человек. Это стало новым антирекордом, прошлый был зафиксирован 19 июня (9 120 заразившихся). Следом идут Санкт-Петербург (4 753) и Московская область (2 795).