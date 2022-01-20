Столтенберг сообщил, что поговорил с Зеленским

Генсек НАТО выразил поддержку Украине от лица НАТО на предмет угроз, исходящих от России, сообщил Столтенберг на своей странице в Twitter. «Союзники призывают Россию прекратить эскалацию», — пишет он.



При этом Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но не пойдет на компромиссы по ключевым вопросам.