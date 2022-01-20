Песков: Москва не принимает участия во внутренних процессах ЦАР

При этом в стране есть российские военные советники, заявил Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы» об участии России во внутренних процессах в ЦАР.



Пресс-секретарь президента, общаясь с журналистами, также заявил, что заявления отключении России от SWIFT, могут вселять неверные надежды руководству Украины, которое может вновь начать гражданскую войну. Также он не посчитал возможным говорить что-либо об инициативе депутатов по признанию ДНР и ЛНР.



На вопрос про заявления Байдена о «катастрофических» для России последствия в случае вторжения на Украину, он ответил, что такие заявления не способствуют стабилизации обстановки в Европе. При этом в Кремле не исключают нового контакта Путина и Байдена после получения письменных ответов.