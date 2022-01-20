Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом – на этот раз омикрон-штаммом. «Он не дает пневмонии. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел. Я, например, на ногах его перенес и заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», – сказал глава Белоруссии.
2022-01-20T12:58:29+03:00
2022-01-20T12:58:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:58, 20 января 2022
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