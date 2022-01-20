Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число операторов скорой помощи в случае необходимости может быть увеличено вдвое

Это делается в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма и повышением нагрузки на все звенья медицинской системы.

«В скорой помощи нагрузка на этой неделе выросла примерно на 30%. Для того чтобы обеспечить работу диспетчеров, количество операторов увеличено на две трети. При необходимости будет увеличена еще до двух раз. Таким образом, чтобы скорая помощь принимала оперативно звонки и быстро на них реагировала, количество операторов кол-центра «122» увеличено вдвое. На следующей неделе будет увеличено втрое, чтобы москвичи могли дозвониться и вовремя получить справочную информацию, либо медицинскую поддержку и помощь. Увеличено и количество оперативных бригад скорой помощи», — заявил Собянин.