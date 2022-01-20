Диспетчеры горячей линии по COVID-19 оформили 573 тысячи заявок о помощи пожилым москвичам на домашнем режиме

Диспетчеры горячей линии по вопросам коронавируса оформили 573 тысячи заявок о помощи москвичам старшего возраста на домашнем режиме. Помимо этого, в Москве работают горячие линии по вопросам коронавируса. Жители столицы могут получить психологическую поддержку, обратиться в call-центр для доноров плазмы и центр помощи для горожан с нарушениями слуха.
2022-01-20T12:41:11+03:00
2022-01-20T12:41:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:41, 20 января 2022
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