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12:01, 20 января 2022

МИД РФ: Самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины

В российском МИДе сообщили, что самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины. По словам Марии Захаровой, было организовано как минимум 6 рейсов и доставлено около 460 тонн вооружения. «Каждое судно может взять на борт не менее 77,5 т груза», – подчеркнула официальный представитель дипведомства.


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