МИД РФ: Самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины

В российском МИДе сообщили, что самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины. По словам Марии Захаровой, было организовано как минимум 6 рейсов и доставлено около 460 тонн вооружения. «Каждое судно может взять на борт не менее 77,5 т груза», – подчеркнула официальный представитель дипведомства.
2022-01-20T12:01:35+03:00
2022-01-20T12:01:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:01, 20 января 2022
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