МИД РФ: Самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины

В российском МИДе сообщили, что самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины. По словам Марии Захаровой, было организовано как минимум 6 рейсов и доставлено около 460 тонн вооружения. «Каждое судно может взять на борт не менее 77,5 т груза», – подчеркнула официальный представитель дипведомства.