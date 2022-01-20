Российские военные продолжают прибывать в Белоруссию, чтобы принять участие в учения «Союзная решимость-2022»

В сообщении ведомства Министерства обороны Белоруссии говорится, что участников встретили «с хлебом и солью под звуки военного оркестра». Ранее сообщалось, что подразделения Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой прибыли в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
2022-01-20T11:53:28+03:00
2022-01-20T11:53:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:53, 20 января 2022
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