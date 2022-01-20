Российские военные продолжают прибывать в Белоруссию, чтобы принять участие в учения «Союзная решимость-2022»

В сообщении ведомства Министерства обороны Белоруссии говорится, что участников встретили «с хлебом и солью под звуки военного оркестра». Ранее сообщалось, что подразделения Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой прибыли в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.