Власти Казахстана утверждают, что обнаружили в Алма-Ате тайные захоронения «боевиков», убитых во время беспорядков

В Департаменте полиции города считают, что таким образом сообщники этих боевиков пытались затруднить идентификацию личности погибших. Ранее в полиции Алма-Аты утверждали, что неизвестные похитили из моргов более сорока тел убитых. В Генпрокуратуре Казахстана называли цифру в 225 погибших по всей республике в результате недавних столкновений.