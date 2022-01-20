Власти Казахстана утверждают, что обнаружили в Алма-Ате тайные захоронения «боевиков», убитых во время беспорядков

В Департаменте полиции города считают, что таким образом сообщники этих боевиков пытались затруднить идентификацию личности погибших. Ранее в полиции Алма-Аты утверждали, что неизвестные похитили из моргов более сорока тел убитых. В Генпрокуратуре Казахстана называли цифру в 225 погибших по всей республике в результате недавних столкновений.
2022-01-20T11:31:31+03:00
2022-01-20T11:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 20 января 2022
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