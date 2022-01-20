ФСБ убедила Набиулину поддержать полный запрет операций с криптовалютами в РФ

Ведомство поддерживает запрет, чтобы лишить финансирования оппозиции и СМИ-иноагентов, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванных источников. В Центральном банке РФ и ФСБ эту информацию не прокомментировали. Сама Эльвира Набиуллина заявляла, что в ЦБ против операций с криптовалютами на финансовой структуре России.