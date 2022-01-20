В российском МИДе подтвердили, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена пройдет в Женеве в пятницу, 21 января. Об этом сообщила официальный представитель российйского дипведомства Мария Захаова. По ее словам, в ходе встречи будут определены дальнейшие возможные шаги по переговорам о гарантиях безопасности.
2022-01-20T11:13:50+03:00
2022-01-20T11:13:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:13, 20 января 2022
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