В российском МИДе подтвердили, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена пройдет в Женеве в пятницу, 21 января. Об этом сообщила официальный представитель российйского дипведомства Мария Захаова. По ее словам, в ходе встречи будут определены дальнейшие возможные шаги по переговорам о гарантиях безопасности.