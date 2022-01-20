Michelin выпустил первый тираж гастрономического гида по Москве

В нем можно найти информацию о 69 заведениях, которые вошли в список Michelin в октябре 2021 года, сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Тогда же девять ресторанов получили «мишленовские» звезды.



Сергунина отметила важность того, что в печатную версию также вошла информация о гастрономической культуре Москвы и самом городе в целом.