Министр здравоохранения Британии не собирается баллотироваться на пост премьер-министра

По словам Саджида Джавида, в Консервативной партии не намерены проводить выборы руководства, а Джонсон пользуется «полной поддержкой», передает его слова Sky News.



При этом он признал, что у премьера есть четкий свод правил поведения: «В целом, кодекс министра очень ясен. Если какой-либо министр нарушает закон, конечно, он не должен продолжать исполнять свои обязанности», — сказал Джавид.