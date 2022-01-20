Худрук «Современника» Виктор Рыжаков госпитализирован с коронавирусом, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Режиссер переболел COVID-19 в конце декабря, но 17 января вновь почувствовал симптомы. Сначала появилась боль в горле, а затем температура поднялась до 38,5. Тест показал положительный результат, передает Mash.
2022-01-20T10:26:27+03:00
2022-01-20T10:26:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:26, 20 января 2022
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