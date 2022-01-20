Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят пожизненное право выступать в правительстве и парламенте, а также входить в состав Конституционного совета республики. На сайте верхней палаты парламента страны был опубликован ряд соответствующих поправок в конституционные законы.

«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан», – сказано в поправках.