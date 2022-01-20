В Москве закупили более 3.5 тыс единиц медицинского оборудования для лечения коронавируса

Больше трети медтехники уже поступило в стационары и используется медперсоналом, остальная часть поступит позже, сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она отметила, что несмотря на рост заболевших, уровень госпитализаций находится на прежнем уровне.



Сейчас в Москве уже есть13.5 тыс коек для пациентов с COVID-19.