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10:11, 20 января 2022

В Москве закупили более 3.5 тыс единиц медицинского оборудования для лечения коронавируса

Больше трети медтехники уже поступило в стационары и используется медперсоналом, остальная часть поступит позже, сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она отметила, что несмотря на рост заболевших, уровень госпитализаций находится на прежнем уровне.

Сейчас в Москве уже есть13.5 тыс коек для пациентов с COVID-19.


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