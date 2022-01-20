Глава Всемирного банка осудил покупку корпорацией Microsoft разработчика компьютерных игр Activision Blizzard

Сумма сделки составила 69 миллиардов долларов. Девид Мэллас заявил, что поражен такой инвестицией на фоне того, что международной ассоциации развития при Всемирном банке за последние три года удалось получить только 23 миллиарда долларов от развитых стран для помощи самым бедным государствам мира. По его словам, в развивающиеся страны должно поступать больше денег, а здесь все наоборот, передает ТАСС.