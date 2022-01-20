В Самаре бывшего полицейского обвинили в убийстве школьницы, чтобы скрыть следы ДТП

По версии следствия, в июле прошлого года заместитель начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Антон Безчетвертев сбил 15-летнюю девочку и затем нанес ей пять ударов ножом в шею, от которых она скончалась. Полицейский пытался скрыться, но его заметили местные жители.