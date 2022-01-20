В Самаре бывшего полицейского обвинили в убийстве школьницы, чтобы скрыть следы ДТП

По версии следствия, в июле прошлого года заместитель начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Антон Безчетвертев сбил 15-летнюю девочку и затем нанес ей пять ударов ножом в шею, от которых она скончалась. Полицейский пытался скрыться, но его заметили местные жители.
2022-01-20T09:47:11+03:00
2022-01-20T09:47:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:47, 20 января 2022
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