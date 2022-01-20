В Алма-Ате построят пантеон в память о погибших в январских беспорядках

Это будет сделано по поручению Токаева. В ближайшее время власти объявят о проведении открытого архитектурного конкурса, сообщает «Vласть» со ссылкой на мэра города Бакытжана Сагинтаева. Где конкретно будет находиться пантеон, пока не сообщается.



Массовые беспорядки в Казахстане начались в результате протестов против повышения цен на сжиженный газ. Ранее власти сообщали, что Алма-Ате в ходе беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 сотрудников полиции.