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09:24, 20 января 2022

В Алма-Ате построят пантеон в память о погибших в январских беспорядках

Это будет сделано по поручению Токаева. В ближайшее время власти объявят о проведении открытого архитектурного конкурса, сообщает «Vласть» со ссылкой на мэра города Бакытжана Сагинтаева. Где конкретно будет находиться пантеон, пока не сообщается.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в результате протестов против повышения цен на сжиженный газ. Ранее власти сообщали, что Алма-Ате в ходе беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 сотрудников полиции.


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