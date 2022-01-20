Минобороны Китая: эсминец США вошел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море без получения разрешения

Китай немедленно потребовал от США прекратить подобные действия, назвав их «провокационными». По словам представителя Народно-освободительной армии Китая, вооруженные силы КНР вели наблюдение за кораблем и предупредили его о необходимости покинуть акваторию, поскольку он «нарушает суверенитет и безопасность Китая».
2022-01-20T08:49:49+03:00
2022-01-20T09:13:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2968240-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3603796.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:49, 20 января 2022
Загрузка комментариев...