Минобороны Китая: эсминец США вошел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море без получения разрешения

Китай немедленно потребовал от США прекратить подобные действия, назвав их «провокационными». По словам представителя Народно-освободительной армии Китая, вооруженные силы КНР вели наблюдение за кораблем и предупредили его о необходимости покинуть акваторию, поскольку он «нарушает суверенитет и безопасность Китая».