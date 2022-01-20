МИД Венгрии: Виктор Орбан посетит Россию 1 февраля

Он проведет встречу с Владимирым Путиным, чтобы обсудить расширения газового контракта. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС. Он считает, что заключение долгосрочных контрактов может победить энергокризис в Европе. Сама Венгрия довольна сотрудничеством с Россией в энергетике.



Также министр заявил, что Венгрия надеется скорее начать производство «Спутник V» на своих предприятиях.