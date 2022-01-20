Утренние торги на Московской бирже начались ростом акций

Это происходит, несмотря заявления президента США о возможных санкциях. Джо Байден пригрозил Российской Федерации запретить операции с долларами в случае вторжения на Украину. Американский лидер подчеркнул, что Москва столкнется с самыми жесткими санкциями, которые станут катастрофой для экономики страны.