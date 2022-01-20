Утренние торги на Московской бирже начались ростом акций

Это происходит, несмотря заявления президента США о возможных санкциях. Джо Байден пригрозил Российской Федерации запретить операции с долларами в случае вторжения на Украину. Американский лидер подчеркнул, что Москва столкнется с самыми жесткими санкциями, которые станут катастрофой для экономики страны.
2022-01-20T08:03:37+03:00
2022-01-20T09:06:36+03:00
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08:03, 20 января 2022
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