Всех школьников и студентов Магадана эвакуировали из-за угрозы взрывов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города. Занятия перевели в дистанционный режим. На Дальнем Востоке и в других регионах России уже несколько дней подряд продолжается волна массовых сообщений о заложенных бомбах. В частности на днях сообщения о минированиях поступали в Красноярске. Подобная ситуация была в 2019 году.