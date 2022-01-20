Всех школьников и студентов Магадана эвакуировали из-за угрозы взрывов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города. Занятия перевели в дистанционный режим. На Дальнем Востоке и в других регионах России уже несколько дней подряд продолжается волна массовых сообщений о заложенных бомбах. В частности на днях сообщения о минированиях поступали в Красноярске. Подобная ситуация была в 2019 году.
2022-01-20T07:39:16+03:00
2022-01-20T07:39:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:39, 20 января 2022
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