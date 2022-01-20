Мексика допустила серьезные ошибки, расследуя смерть правозащитницы, которую убили в 2001 году

Расследование должно быть продолжено, сообщает Reuters со ссылкой на Межамериканский суд по правам человека. Активистка Дигна Очоа была убита в октябре 2001 года. Накануне гибели ей поступали угрозы расправы.



Обстоятельства смерти Очоа указывали на убийство, однако прокуратура пришла к выводу, что это самоубийство.