Чешская певица Гана Горка специально заразилась COVID и умерла, — BBC

Женщина после выздоровления хотела получить ковид-пропуск, который необходим в Чехии для посещения общественных мест. Однако ее организм не справился с болезнью, и она умерла. Отмечается, что она не была привита.

В день своей смерти женщина сказала родным, что чувствует себя лучше и собралась на прогулку. «Внезапно у нее заболела спина, она легла отдохнуть. Через десять минут все было кончено. Она задохнулась», — рассказал сын певицы, добавив, что коронавирусом она заразилась от него и от отца. Мужчины ранее поставили прививки от коронавируса.