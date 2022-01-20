РИА: 104 тыс. руб в месяц нужно получать в Москве, чтобы взять однокомнатную квартиру в ипотеку

Речь идет о первоначальном взносе 20%, ставке 10% и ипотеке на 25 лет. При этом на ее погашение должно идти 70% зарплаты.

Год назад с такими условиями и ставкой 7,4% хватило бы 84 тысячи в месяц.

Как отмечают эксперты, в прошлом году жилье рекордно подорожало: новостройки — почти на 30%, вторичное жилье — на четверть. Рынок перегрели низкие ставки и льготная ипотека.

Сейчас кредиты на приобретение квартир становятся все менее доступными. При этом спрос падает, доходы снижаются, а инфляция продолжает расти.