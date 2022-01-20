Кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных, — «Известия»

Сейчас под закон попадают только сельхозживотные.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — рассказал «Известиям» депутат Владимир Бурматов.

Ожидается, что поправки внесут ко второму чтению, первое состоится 26 января.