Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию признать, что сила в правде

Так слова политика, которые приводит агентство Bloomberg, перевели российские СМИ. Шольц подчеркнул, что Германия готова защитить Украину от российской агрессии, и призвал Москву воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином.
2022-01-20T03:26:59+03:00
2022-01-20T03:26:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:26, 20 января 2022
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