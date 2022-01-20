Австралия одобрила применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax

Тем не менее, препарат не может быть использован в качестве бустерной дозы.

Исследования применения препарата для вакцинации детей еще продолжаются, но когда они будут завершены, регулятор «рассмотрит любую заявку от компании в приоритетном порядке».

Ранее австралийский регулятор одобрил применение вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американо-германского консорциума Pfizer. Еще несколько препаратов, в том числе российский «Спутник V», были признаны для подтверждения статуса вакцинации иностранцев