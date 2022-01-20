Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы СМИ Байдену о «нападении РФ на Украину»

UPD: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, они будут встречены «быстрым, суровым и единым ответом» со стороны США и их союзников»

Она удивилась тому, что журналисты не задали вопросы относительно расширения НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины может легко выйти из-под контроля, и напомнил России, что ей вряд ли удастся «доминировать в мире».