Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы СМИ Байдену о «нападении РФ на Украину»

2022-01-20T02:43:27+03:00
2022-01-20T02:59:19+03:00
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UPD: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, они будут встречены «быстрым, суровым и единым ответом» со стороны США и их союзников»
Она удивилась тому, что журналисты не задали вопросы относительно расширения НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины может легко выйти из-под контроля, и напомнил России, что ей вряд ли удастся «доминировать в мире».