Президент Бразилии предоставит план по снижению цен на топливо в стране, — Reuters

Кроме того Жаир Болсонару отметил, что будут выделены дополнительные деньги для улучшения инфраструктуры и устранения последствий засухи, которая произошла в нескольких районах Бразилии.
2022-01-20T01:44:06+03:00
2022-01-20T01:44:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:44, 20 января 2022
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