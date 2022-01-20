Байден утверждает, что вторжение на Украину будет катастрофой для России

В то же время он отметил, что НАТО будет увеличивать военный контингент в Польше и Румынии…
Ранее он сказал, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока.
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В то же время он отметил, что НАТО будет увеличивать военный контингент в Польше и Румынии…
Ранее он сказал, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…