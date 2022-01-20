Байден утверждает, что вторжение на Украину будет катастрофой для России

Российские банки не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину, заявил Джо Байден.

В то же время он отметил, что НАТО будет увеличивать военный контингент в Польше и Румынии…

Ранее он сказал, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока.