«Омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет, — ТАСС

«Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — пояснил ТАСС замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.