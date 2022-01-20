«Омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет, — ТАСС

«Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — пояснил ТАСС замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
2022-01-20T00:33:03+03:00
2022-01-20T00:33:03+03:00
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00:33, 20 января 2022
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