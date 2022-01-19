Основатель израильского театра «Гешер» Евгений Арье умер в Нью-Йорке

«С глубоким прискорбием мы узнали о смерти великого режиссера, основателя театра «Гешер» Евгения Арье. Это невосполнимая утрата для культурного сообщества Израиля. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице посольства Израиля в России в Facebook.

Режиссер родился в Москве, в 1990-м уехал в Израиль. В его театре служили в основном выходцы из СССР. Ему было 74 года. Он также служил Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова, Малом драматическом театре в Ленинграде и в Московском академическом театре им. Маяковского.

Источник фото: beinisrael