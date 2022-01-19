В Белом доме предупредили американские компании, создающие микросхемы, о возможном сокращении экспорта в Россию

Новые ограничения будут введены в том случае, если Россия нападет на Украину, передает Reuters. Если администрация Байдена примет такое решение, то это позволит прекратить поставки в Россию чипов, компьютеров, бытовой техники и других товаров, произведенных в любой точке мира, если они были созданы с использованием американской технологии.

«Мы ясно дали понять, что если Россия начнет вторжение на Украину, Соединенные Штаты с союзниками рассмотрят целый ряд вариантов нанесения серьезного ущерба российской экономике», — пояснили в пресс-службе Белого дома.