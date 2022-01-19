В Томской области суд приговорил к трём годам лишения свободы Свидетеля Иеговы*

Его признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Прокуратура запрашивала пять лет лишения свободы. Об этом сообщает «Радио Свобода*» со ссылкой на информационно-аналитический центр «Сова*».

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