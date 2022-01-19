Глава МИД: Палестина поддерживает проведение межпалестинской встречи в Москве

Палестина поддерживает проведение межпалестинской встречи в Москве, — заявил глава МИД страны Рияд аль-Малики. Он отметил, что «Москва всегда была хорошим местом для переговоров».
2022-01-19T22:32:59+03:00
2022-01-19T22:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 19 января 2022
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