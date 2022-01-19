Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев не поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России. Видеоролик размещен на странице политика в инстаграм. Зеленский, обращаясь к украинцам, подчеркнул, что «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова».
2022-01-19T21:37:55+03:00
2022-01-19T21:37:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2968106-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:37, 19 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…