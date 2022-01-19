Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев не поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России. Видеоролик размещен на странице политика в инстаграм. Зеленский, обращаясь к украинцам, подчеркнул, что «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова».