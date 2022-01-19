«Левада*»: число россиян, считающих влияние РПЦ на государственную политику слишком большим, выросло вдвое

Также в исследовании говорится, что 43% россиян считают себя в какой-то мере религиозными. А 7% безоговорочно верующими в Бога. Этот показатель не изменился с 2017 года.
* — власти РФ считают иноагентом
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Также в исследовании говорится, что 43% россиян считают себя в какой-то мере религиозными. А 7% безоговорочно верующими в Бога. Этот показатель не изменился с 2017 года.
* — власти РФ считают иноагентом
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…