«Левада*»: число россиян, считающих влияние РПЦ на государственную политику слишком большим, выросло вдвое по сравнению с февралем 2016 года. Такого мнения придерживаются 11% опрошенных аналитическим центром. При этом, 44% респондентов считают, что церковь оказывает «ровно столько» влияния, «сколько должно быть». 21% опрошенных жителей России считают, что религиозные организации не должны вмешиваться в общественную жизнь.

Также в исследовании говорится, что 43% россиян считают себя в какой-то мере религиозными. А 7% безоговорочно верующими в Бога. Этот показатель не изменился с 2017 года.

* — власти РФ считают иноагентом