BBC: Организация «Патриотичные миллионеры» призвала правительства мира брать с богачей больше налогов

Организация «Патриотичные миллионеры» призвала правительства мира брать с богачей больше налогов на восстановление мировой экономики после пандемии, пишет BBC. Миллионеры посчитали, что с помощью повышения налогов можно было бы собрать дополнительно 2,5 триллиона долларов США в год. Этого бы хватило, чтобы вытащить из бедности 2,3 млрд человек. Авторы открытого письма предлагают новую систему налогообложения, согласно которой те, кто имеют более $5 млн должны облагаться налогом на богатство в 2%. Те, кто имеет больше $50 млн — 3%. И 5% должны платит миллиардеры. В Британии под налог на богатых подпали бы 119 тысяч человек.

Среди подписавшихся под открытым письмом наследница Диснея Абигайль Дисней и один из первых инвесторов Amazon.