Теннисист Джокович приобрел 80% акций датской биотехнологической компании, разрабатывающей лекарство от коронавируса

Теннисист Новак Джокович приобрел 80% акций датской биотехнологической компании, разрабатывающей лекарство от коронавируса. Об этом агентству «рейтер» сообщил исполнительный директор фирмы. По его словам, это произошло еще в июне 2020 года.
2022-01-19T20:20:57+03:00
2022-01-19T20:20:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:20, 19 января 2022
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