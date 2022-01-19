В Москве возлагают цветы в память о журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове. Шествие памяти мэрия не согласовала.
2022-01-19T20:00:43+03:00
2022-01-19T20:00:51+03:00
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20:00, 19 января 2022
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