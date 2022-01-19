Бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров) умер на 93-м году жизни

Бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, почетный гражданин Петербурга Владимир (Котляров) умер на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
2022-01-19T19:51:04+03:00
2022-01-19T19:51:09+03:00
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19:51, 19 января 2022
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