Источник «Интерфакса» сообщил, что замминистра транспорта задержан по подозрению в крупном мошенничестве

Источник уточнил, что Владимиру Токареву инкриминируется мошенничество, совершенное 5 лет назад в отношении компании «Спецтрансстрой».
Официального подтверждения информации пока нет.
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Источник уточнил, что Владимиру Токареву инкриминируется мошенничество, совершенное 5 лет назад в отношении компании «Спецтрансстрой».
Официального подтверждения информации пока нет.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…